В Туле прошли спортивные соревнования сотрудников ФСБ

Фото: пресс-служба УФСБ России по Тульской области

В минувшую субботу в Тулу приехали 98 сотрудников Управлений ФСБ России по Брянской, Калужской, Орловской и Смоленской областям. Они соревновались в четырёх видах спорта:

плавание (смешанная эстафета 4х50 м вольным стилем (1-3 этапы – мужчины, 4 этап – женщины),

спортивное ориентирование (кросс-эстафета – 4 человека),

практическая стрельба (мужчины, женщины),

мини-футбол (до 8 игроков).

Первое место заняла команда из Брянской области, второй результат показали спортсмены из Калужского УФСБ, на третьем месте – тульские чекисты. Победители и призеры получили кубки, медали и дипломы.