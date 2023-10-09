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В Туле прошли спортивные соревнования сотрудников ФСБ
Фото: пресс-служба УФСБ России по Тульской области

В Туле прошли спортивные соревнования сотрудников ФСБ

Оружейную столицу посетили чекисты из пяти регионов России.

В минувшую субботу в Тулу приехали 98 сотрудников Управлений ФСБ России по Брянской, Калужской, Орловской и Смоленской областям. Они соревновались в четырёх видах спорта:

  • плавание (смешанная эстафета 4х50 м вольным стилем (1-3 этапы – мужчины, 4 этап – женщины),
  • спортивное ориентирование (кросс-эстафета – 4 человека),
  • практическая стрельба (мужчины, женщины),
  • мини-футбол (до 8 игроков).

Первое место заняла команда из Брянской области, второй результат показали спортсмены из Калужского УФСБ, на третьем месте – тульские чекисты. Победители и призеры получили кубки, медали и дипломы.

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вчера, в 22:35 +2
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