В Туле прошли спортивные соревнования сотрудников ФСБ

В минувшую субботу в Тулу приехали 98 сотрудников Управлений ФСБ России по Брянской, Калужской, Орловской и Смоленской областям. Они соревновались в четырёх видах спорта:
- плавание (смешанная эстафета 4х50 м вольным стилем (1-3 этапы – мужчины, 4 этап – женщины),
- спортивное ориентирование (кросс-эстафета – 4 человека),
- практическая стрельба (мужчины, женщины),
- мини-футбол (до 8 игроков).
Первое место заняла команда из Брянской области, второй результат показали спортсмены из Калужского УФСБ, на третьем месте – тульские чекисты. Победители и призеры получили кубки, медали и дипломы.