Какие дома Тулы останутся без света 10 октября

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:
- ул. М. Горького, 7, 7-а, 9, 11, 13,
- ул. Демидовская, 54, 68,
- ул. Каминского, 31-а,
- ул. Макаренко, 8-а, 10-б, 12-а,
- ул. Металлургов, 63, 63-а,
- ул. Ф. Энгельса, 56, 133, 137,
- ул. Первомайская, 9,
- ул. Жаворонкова, 1-а,
- пр-т Ленина, 64, 66, 68,
- ул. Мира, 54, 50, 52-а, 56-а, 52, 56,
- ул. Болдина, 104, 145, 147-а, 147-б, 145-а, 145-б, 147, 145-в,
- ул. Оружейная, 1, 9-а, 3-а, 11, 3, 9, 7-а, 7-б, 7-в,
- ул. Смидович, 6, 6-а, 6-б, 8,
- ул. Белкина, 27-а,
- ул. Смидович, 1-а, 2, 4, 4-а, 8, 6-в, 6-б, 6-а,
- ул. Оружейная, 7а, 9-а, 11.