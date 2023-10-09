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Какие дома Тулы останутся без света 10 октября

Какие дома Тулы останутся без света 10 октября

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • ул. М. Горького, 7, 7-а, 9, 11, 13,
  • ул. Демидовская, 54, 68,
  • ул. Каминского, 31-а,
  • ул. Макаренко, 8-а, 10-б, 12-а,
  • ул. Металлургов, 63, 63-а,
  • ул. Ф. Энгельса, 56, 133, 137,
  • ул. Первомайская, 9,
  • ул. Жаворонкова, 1-а,
  • пр-т Ленина, 64, 66, 68,
  • ул. Мира, 54, 50, 52-а, 56-а, 52, 56,
  • ул. Болдина, 104, 145, 147-а, 147-б, 145-а, 145-б, 147, 145-в,
  • ул. Оружейная, 1, 9-а, 3-а, 11, 3, 9, 7-а, 7-б, 7-в,
  • ул. Смидович, 6, 6-а, 6-б, 8,
  • ул. Белкина, 27-а,
  • ул. Смидович, 1-а, 2, 4, 4-а, 8, 6-в, 6-б, 6-а,
  • ул. Оружейная, 7а, 9-а, 11.
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