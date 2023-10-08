Разбил зеркало во время обгона и скрылся: автомобилист из Новомосковска ищет очевидцев ДТП

«8 октября с 11:00 до 11:10 на улице Первомайской в районе магазина «Данила Мастер» и Новомосковских электросетей произошло ДТП. Со стороны города Донской чёрный автомобиль совершал обгон и выехал на встречную полосу при наличии встречного транспорта, чуть не совершив лобовое столкновение. При уходе от столкновения было повреждено левое зеркало, при этом виновник скрылся с места», – рассказывает водитель поврежденного автомобиля.

В связи с этим он просит откликнуться тех, кто стал свидетелем и есть запись на видеорегистраторе, чтобы установить номер нарушителя.