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Разбил зеркало во время обгона и скрылся: автомобилист из Новомосковска ищет очевидцев ДТП

Разбил зеркало во время обгона и скрылся: автомобилист из Новомосковска ищет очевидцев ДТП

ДТП произошло сегодня утром 8 октября на ул. Первомайской в Новомосковске.

«8 октября с 11:00 до 11:10 на улице Первомайской в районе магазина «Данила Мастер» и Новомосковских электросетей произошло ДТП. Со стороны города Донской чёрный автомобиль совершал обгон и выехал на встречную полосу при наличии встречного транспорта, чуть не совершив лобовое столкновение. При уходе от столкновения было повреждено левое зеркало, при этом виновник скрылся с места», – рассказывает водитель поврежденного автомобиля.

В связи с этим он просит откликнуться тех, кто стал свидетелем и есть запись  на видеорегистраторе, чтобы установить номер нарушителя.

Если у вас есть информация, водитель просит связаться с ним или написать в ватсап по номеру телефона
8-963-226-62-66.

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