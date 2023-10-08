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Тула поднимется с «барического дна» в понедельник

Тула поднимется с «барического дна» в понедельник

Атмосферное давление пошло на повышение, сообщают синоптики.

В Тульской области погодой управляет циклон, из-за этого регион оказался в зоне аномально низкого атмосферного давления.

На данный момент оно составляет 724 мм рт. ст. Согласно прогнозу, ситуация стабилизируется в понедельник. К концу первого дня недели давление придет в норму. 

В Москве, кстати, сегодня был побит рекорд по самому низкому давлению, зафиксированному 8 октября. В столичном регионе оно в воскресенье упало до 723 мм. Это рекордно низкий показатель за все 145 лет метеонаблюдений, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Самое низкое давление – 727 мм рт. ст. – 8 октября было зафиксировано в столице в 1971 году.

Синоптик пояснил, что падение давления связано с тем, что над Москвой быстро с северо-запада перемещается центр глубокого циклона. Но начиная с полуночи циклон будет уходить на северо-восток, и можно уже уверенно говорить, что в течение воскресенья и последующей недели небольшие колебания давления будут, но резких не прогнозируется.

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