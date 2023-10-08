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Перевернулся на живот и задохнулся: в Туле выясняют обстоятельства смерти ребенка в коляске

Перевернулся на живот и задохнулся: в Туле выясняют обстоятельства смерти ребенка в коляске

ЧП произошло в ночь с четверга на пятницу в Пролетарском округе Тулы.

Утром пятницы, 6 октября, в Пролетарском округе Тулы медики констатировали смерть двухмесячного ребенка. 

Вечером пятницы мама покормила двухмесячного ребенка и положила спать. На утро оказалось, что ребенок не дышит. Родители вызвали скорую, но было уже поздно. По информации Myslo, причиной смерти стала механическая асфиксия. Во время сна малыш перевернулся на живот и задохнулся. 

Также рассматривается версия, что после кормления у ребенка не сразу вышел воздух, захваченный вместе с молоком.

Следователи СУ СК России по Тульской области начали доследственную проверку по данному факту. На данный момент известно, что семья благополучная и на учете не состояла.

сегодня, в 16:12 0
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