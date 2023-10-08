Сильный ветер в Тульской области ожидается 9 октября

По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 октября по территории Тульской области местами ожидается западный ветер порывами 15-20 м/с.

Ранее также сообщалось, что ночью ожидаются заморозки и дождь со снегом. Из-за этого есть вероятность возникновения наледи на дорогах. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области призывает водителей воздержаться от поездок на автомобилях с летней резиной, а также избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.