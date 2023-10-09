Рейды среди мигрантов в Туле: выявлено еще 19 нелегалов

Часть из них будет выдворена из страны за нарушение миграционного законодательства.

Работа силовиков в среде мигрантов продолжается. Накануне в поле зрения силовиков попало более 50 лиц некоренной национальности, сообщает телеграм-канал «Тула. Экстремизм».

«19 человек имели нарушения, за которые каждый четвертый получит билет на родину», — говорится в сообщении.

Работодателей, пользующимся услугами иностранных специалистов, просят обращать внимание на их миграционный статус и разрешение на работу. В противном случае высоки риски срыва строительных сроков. Помимо этого, и самим работодателям грозят штрафы.

