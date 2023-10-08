Нет горячей воды и отопления: жители Новомосковска и Донского сообщают об авариях

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В Новомосковске несколько домов почти неделю живут без горячей воды из-за аварии в подвале дома.

Несколько дней без горячей воды остаются жители первого подъезда девятиэтажного дома № 8а по ул. Молодежная.

«Всю неделю с 2 по 6 октября горячую воду в квартирах отключали в течение дня, а в пятницу вырубили окончательно. Видимо выходные наступили только у управляющей компании ООО „ПАРИТЕТ“. Причём всю субботу всем подъездом целый день звонили в аварийную городскую службу, и 112, и аварийную службу УК по тел: 4-07-95. По последнему телефону никто не отвечал», – рассказали жители в телеграм-канале «ЧП Новомосковск».

По данным городской аварийной службы, причиной отсутствия воды стал порыв труб в подвале. Устранять его должна управляющая компания.

«7 октября в 17.20 управляющая компания отчиталась в аварийку, что горячая вода подана жильцам, и заявку сняли. А у людей ни капли воды в квартиры не поступало уже трое суток! Это что за халатность, пренебрежение и хамство по отношению к людям, которые оплачивают коммунальные услуги ООО „ПАРИТЕТ“? У нас что в подвале 1,5 км трубы, что её невозможно поменять третий день?», – возмущаются жители.

В комментариях жители дома №6 на этой же улице рассказали, что их седьмой подъезд затоплен: сливная труба на крыше лопнула. Но коммунальщики не проводят работы – «пришли, посмотрели и ушли. Дальше тишина», – уточняют жители дома.

О проблемах с отоплением говорят и жители некоторых домов на ул. Трудовые резервы, Трудовом проезде, 1 и ул. Водопьянова, 10. На холод в квартирах также жалуются в мкрн Залесный и Серверо-Задонске.

Кроме этого сообщается о том, что в Донском в домах по Шестому проезду сегодня утром начали остывать батареи.