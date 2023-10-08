Тулячка Любовь Труфанова прошла в финал шоу «Ярче звезд» и получила 500 000 рублей

Участники шоу – вокалисты, которые перевоплощаются в образы любимых артистов и исполняют их культовые хиты. Оценивали их выступления телеведущая и певица Марина Кравец, комик Иван Абрамов, певец Алексей Чумаков и актриса дубляжа Дарья Блохина.

Участником первого сезона шоу стала педагог по вокалу Тульского драмтеатра Любовь Труфанова.

В первом туре участники состязались в тройках и вместе исполняли одну композицию. Труфанова выступала вместе Элиной Пан и Ольгой Антиповой. По итогу голоса судей разделились между Элиной и Любовью и, согласно правилам шоу, судьбу участниц решила третья вокалистка. Ольга объявила, что выбирает Любовь.

Во втором туре участники выступали сольно, а зрители совместно с членами жюри решали, кто из них пройдет в финал шоу. Любовь Труфанова исполнила песню Уитни Хьюстон и получила 51% голосов от зрителей.

Жюри выбирало финалиста между теми, кто набрал наибольшее количество баллов: «Ленинград» и Уитни Хьюстон. Единогласно первое место и приз в 500 000 рублей было отдано Любови Труфановой.

Тулячка стала первой финалисткой шоу и получила возможность участия в суперфинале.