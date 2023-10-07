В Туле презентовали два туристических автомаршрута

В них – известные достопримечательности региона и современные автозаправки. Всё, чтобы путешествие было комфортным.

Новые маршруты для туристов-автолюбителей презентовали в оружейной столице 6 октября. Новый проект включает в себя три маршрута длительностью до 2 дней.

Посетить предлагают самые известные достопримечательности: Тульский кремль, Казанскую набережную, Музейный квартал и Ясную Поляну, а также Кондуки, живописный Богородицк, легендарное Куликово поле и многое другое.

Елена Мартынова, директор Агентства развития туризма Тульской области:

— В этот сезон в Тульскую область приехало почти 700 000 туристов. Более 60% передвигались на своих автомобилях. Часть из них ехали по федеральным трассам М-2 и М-4 к конкретным достопримечательностям, не зная о том, что по пути у них было еще много интересного. Поэтому мы создали маршруты так, чтобы туристы не упускали возможности познакомиться с как можно большим числом тульских жемчужин.

Например, чтобы по пути к Тульскому кремлю они заглянули еще и в музей «Нимфозориум», а при поездке в Кондуки заехали в Богородицкий дворец-музей и на Нутриевую ферму.

Разработка проекта — совместная работа Агентства развития туризма Тульской области и компании «Роснефть». Поэтому учесть удалось абсолютно всё для комфорта автолюбителя: маршрут пролегает по федеральным трассам с учетом расположения автозаправочных комплексов «Роснефть».

В успехе проекта сомневаться не приходится. Дело в том, что «Роснефть» уже создавала подобные маршруты в Московской, Воронежской и Архангельской областях, и они пользуются популярностью.

Компания также запустила специальную информационно-сервисную платформу «Горизонты России: Поехали с нами!». Проект позволяет автотуристам выбрать и спланировать маршрут по интересным местам через инфраструктуру придорожных сервисов и АЗС «Роснефти».

Елена Шишиморова, заместитель генерального директора по розничным продажам и развитию компании «Роснефть» «Туланефтепродукт»:

— Развитие внутреннего туризма и популяризация автопутешествий по России превратились в глобальную национальную инициативу. И здесь мы видим органичную синергию между теми, кто любит колесить по стране и крупнейшей в России розничной сетью АЗС «Роснефть». Для успешного развития современной сети АЗС продавать только топливо сейчас уже недостаточно. Современная АЗС — это заправочный комплекс, который включает себя и сопутствующие товары, и различные услуги, и высокий уровень сервиса. Поэтому помимо первоклассного топлива розничная сеть «Роснефть» предлагает своим клиентам широкий ассортимент товаров и услуг. Это не только делает путешествие на автомобиле комфортным, но и способствует развитию автотуризма в регионах присутствия.

Торжественная презентация маршрутов прошла на одной из автозаправочных станций «Роснефть» в Туле. Гости могли не только узнать о возможностях комфортного путешествия в регионе, но и получить фирменные подарки от «Роснефть» и автограф от футболистов тульского «Арсенала». С туляками и гостями региона пообщались вратарь Михаил Левашов и защитник Александр Денисов.

Михаил Левашов подчеркнул, что компания «Роснефть» оказывает поддержку «Арсеналу» с 2016 года:

— Туляки не зря славятся своим гостеприимством. Мы всегда рады видеть туристов на нашей земле, ведь нам есть что показать. Кроме того, в Тульской области очень любят футбол. А сотрудничество с компанией «Роснефть» помогает нам стать той командой, которая демонстрирует красивую и результативную игру. Приезжайте к нам в гости и приходите болеть за «Арсенал».

Пропустили презентацию маршрутов? Не беда. Подробную информацию о них можно найти на информационном туристическом портале Тулы и в сети АЗС «Роснефть».