В Тульской области сотрудники ГИБДД проведут масштабные рейды

Это связано с ростом числа ДТП в регионе.

По итогам 9 месяцев в Тульской области зафиксирован рост трех основных показателей аварийности: в 1289 (+8%) дорожно-транспортных происшествиях 149 (+24,2%) человек погибло и 1658 (+5,5%) — получили ранения. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Для стабилизации обстановки с 9 по 23 октября 2023 года сотрудники ГИБДД проведут широкомасштабное профилактическое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Основные усилия подразделений будут сосредоточены на работе по предупреждению и пресечению правонарушений и по профилактике дорожно-транспортного травматизма.

Пройдут массовые проверки водителей — будут искать тех, кто разъезжает за рулем в состоянии опьянения.

— Кроме того, будут проведены мероприятия по повышению дисциплины пешеходов, в том числе несовершеннолетних, а также по пресечению нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения и с непредоставлением преимущества в движении пешеходам, — сообщили в УГИБДД по Тульской области.

Особое внимание уделят безопасности несовершеннолетних участников дорожного движения. Так, запланированы комбинированные сплошные проверки правил перевозки детей и регулярные рейдовые мероприятия вблизи образовательных учреждений и детских развлекательных центров.

18 октября в Тульской области пройдет «Единый день безопасности ребенка», в рамках которого автоинспекторы посетят образовательные учреждения для проведения с учащимися бесед, инструктажей, лекций и «минуток безопасности».