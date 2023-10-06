В Тульском музее оружия открылась выставка о Петре Первом

Экспозиция создана в честь 350-летия со дня рождения первого российского императора. Посетители смогут познакомиться с главными достижениями Петра I: созданием российского флота, денежной реформой и реформой образования, строительством новых городов.

Эти и другие события Петровской эпохи нашли отражение на памятных монетах — за последние 30 лет Банк России выпустил их почти полсотни. Увеличенные изображения позволяют рассмотреть все художественные детали, созданные искусными художниками-медальерами.

— Имя Петра Первого тесно связано с нашим регионом. Благодаря царю на тульской земле более 300 лет назад появилось первое оружейное производство, а имена тульских мастеров-оружейников известны не только в нашей стране, но и за её пределами. Некоторые из них тоже увековечены на памятных монетах, — сказал заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.

Экспозиция будет работать в музее оружия (здание-«шлем» на ул. Октябрьской) до 12 ноября.