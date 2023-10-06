«На здание судебных приставов совершено вооруженное нападение»: в Туле прошла тренировка силовиков

Фото пресс-службы УФССП России по Тульской области

На базе здания аппарата Управления Федеральной службы судебных

приставов по Тульской области прошла тренировка по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности ведомственных объектов.

Основные цели — организация взаимодействия сотрудников службы судебных приставов с территориальными органами Росгвардии, МЧС, МВД и иными ведомствами по достижению слаженности в работе, выработке

практических навыков в планировании и реализации мероприятий при возникновении чрезвычайной ситуации, а также отработка действий силового блока судебных приставов при попытке нападения на объект.

Согласно плану тренировки, на здание УФССП России по Тульской области,

расположенное на ул. 9 Мая, совершено вооруженное нападение, после чего дежурный сотрудник ведомства незамедлительно заблокировал двери и доложил о случившемся в дежурную часть взаимодействующих силовых структур. В это же время судебные приставы по ОУПДС отделения специального назначения обезвредили нападавших.

Затем совместно с прибывшими сотрудниками оперативных служб были

проведены необходимые мероприятия, после чего нападавшие переданы сотрудникам полиции.

Как сообщает пресс-служба судебных приставов, по итогам занятия была проанализирована работа по основным направлениям деятельности Управления и определен порядок работы по устранению выявленных недостатков.