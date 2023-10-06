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«На здание судебных приставов совершено вооруженное нападение»: в Туле прошла тренировка силовиков
Фото пресс-службы УФССП России по Тульской области

«На здание судебных приставов совершено вооруженное нападение»: в Туле прошла тренировка силовиков

Условных нападавших оперативно обезвредили.

На базе здания аппарата Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Тульской области прошла тренировка по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности ведомственных объектов.

Основные цели — организация взаимодействия сотрудников службы судебных приставов с территориальными органами Росгвардии, МЧС, МВД и иными ведомствами по достижению слаженности в работе, выработке 
практических навыков в планировании и реализации мероприятий при возникновении чрезвычайной ситуации, а также отработка действий силового блока судебных приставов при попытке нападения на объект. 

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Согласно плану тренировки, на здание УФССП России по Тульской области, 
расположенное на ул. 9 Мая, совершено вооруженное нападение, после чего дежурный сотрудник ведомства незамедлительно заблокировал двери и доложил о случившемся в дежурную часть взаимодействующих силовых структур. В это же время судебные приставы по ОУПДС отделения специального назначения обезвредили нападавших.

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Затем совместно с прибывшими сотрудниками оперативных служб были 
проведены необходимые мероприятия, после чего нападавшие переданы сотрудникам полиции.

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Как сообщает пресс-служба судебных приставов, по итогам занятия была проанализирована работа по основным направлениям деятельности Управления и определен порядок работы по устранению выявленных недостатков.

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