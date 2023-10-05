Туляк полгода борется за демонтаж сломанного подъемника у Ваныкинской больницы

Фото Марка Хланта

Минздрав сообщил, что в планах заменить платформу на пандус, сейчас проект находится в разработке.

Туляк Марк Хланта рассказал Myslo, что вопросы по демонтажу неработающего подъемника обсуждаются с апреля 2023 года.

Марк рассказал Myslo, почему ему небезразлична ситуация с подъемником:

— Я лично столкнулся с проблемой, когда на руках принес друга с травмой ноги! Начал привлекать внимание общественности к вопросам благоустройства именно потому что неоднократно встречался в кабинетах чиновников с обещаниями через пол года решить проблему, который решается ровно за один день. Меня не устраивает такой подход, поэтому я борюсь со средостением и бюрократией. Особенно оскорбительно, когда тебе каждый месяц, в течение полугода, обещают не сделать, а выйти на связь!

Туляк снял несколько видео, посвященных проблеме сломанного подъемника.

«Это видео останется на годы, десятилетия, чтобы подрастающее поколение видело, как о них заботятся некоторые чиновники», — говорит Марк в своем видео.

Министерство здравоохранения Тульской области ответило туляку, что подъемник установили в 2017 году, и за время эксплуатации он несколько раз подвергался вандализму. Ведомство признало, что подъемник находится в неисправном состоянии со следами коррозии движущихся элементов, дверь оторвана, а платформа перекошена.

Из последних сообщений от Минздрава известно, что вместо подъемника планируют сделать пандус, проект которого сейчас находится в разработке. Ведомство обещает выйти с обратной связью 26 октября.