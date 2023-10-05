  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Тульской области таксист обокрал клиента - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области таксист обокрал клиента

В Тульской области таксист обокрал клиента

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.

В Тульской области полицейские задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть обратился 25-летний житель Заокского района. Мужчина сообщил, что оставил мобильный телефон в такси, после чего с его счета было списано 15 875 рублей. Стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность водителя.

Им оказался 32-летний ранее судимый житель города Чехова. В настоящий момент мужчина задержан, похищенное изъято. В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 

5 октября, в 12:01 0
Другие статьи по темам
Прочее
кражаполицияТульская областьпроисшествиятакси

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк полгода борется за демонтаж сломанного подъемника у Ваныкинской больницы
Туляк полгода борется за демонтаж сломанного подъемника у Ваныкинской больницы
Холостяк сделал свой выбор: на Радио Record Тула завершился шоу-проект
Холостяк сделал свой выбор: на Радио Record Тула завершился шоу-проект
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.