В Тульской области таксист обокрал клиента

В Тульской области полицейские задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть обратился 25-летний житель Заокского района. Мужчина сообщил, что оставил мобильный телефон в такси, после чего с его счета было списано 15 875 рублей. Стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность водителя.

Им оказался 32-летний ранее судимый житель города Чехова. В настоящий момент мужчина задержан, похищенное изъято. В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража».