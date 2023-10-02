В тульском военкомате рассказали о болезнях, с которыми не призовут на службу

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Порядок медицинского освидетельствования стал одной из тем брифинга главного военного комиссара Тульской области Александра Сафронова.

1 октября в России стартовал осенний призыв. На вопросы журналистов ответили на пресс-конференции в военном комиссариате Тульской области. В частности, о порядке медицинского освидетельствования.

– Степень годности определяется в военных комиссариатах муниципального образования на призывных комиссиях. Все призывники сдают определённые обязательные анализы. При необходимости направляются на обследование.

Оспорить решение призывник может через электронную жалобу или по бумаге. Комиссия пересматривает медицинское освидетельствование в областном военкомате по адресу: ул. Болдина, 77. Она может вынести решение сразу или отправить на дополнительное обследование, – рассказал военный комиссар Тульской области Александр Сафронов.

По словам начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Тульской области Олега Ермакова, самые распространённые диагнозы, с которыми не берут на военную службу – это болезни сердца и различные психические заболевания.