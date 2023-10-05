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Трудовые коллективы Тульской области приглашают на соревнования по северной ходьбе
Фото Алексея Пирязева

Трудовые коллективы Тульской области приглашают на соревнования по северной ходьбе

Скандинавские палки на время состязаний предоставляются.

14 октября в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова пройдут корпоративные соревнования по северной ходьбе (эстафета). Возрастная категория участников 18-65 лет. В составе команды должны присутствовать 4 мужчины и 4 женщины.

Как сообщает минспорт региона, к участию приглашаются трудовые коллективы предприятий и организаций Тульской области.

Старт соревнований в 11.00. Начало регистрации в 9.30.

Скандинавские палки на время соревнования предоставляются.

Предварительные заявки для участия в соревнованиях направлять до 12 октября на почту [email protected]. Подробности по телефону: +7 (915) 691-00-37.

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сегодня, в 10:32 0
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