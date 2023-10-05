Трудовые коллективы Тульской области приглашают на соревнования по северной ходьбе

Фото Алексея Пирязева

Скандинавские палки на время состязаний предоставляются.

14 октября в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова пройдут корпоративные соревнования по северной ходьбе (эстафета). Возрастная категория участников 18-65 лет. В составе команды должны присутствовать 4 мужчины и 4 женщины.

Как сообщает минспорт региона, к участию приглашаются трудовые коллективы предприятий и организаций Тульской области.

Старт соревнований в 11.00. Начало регистрации в 9.30.

Скандинавские палки на время соревнования предоставляются.

Предварительные заявки для участия в соревнованиях направлять до 12 октября на почту [email protected]. Подробности по телефону: +7 (915) 691-00-37.