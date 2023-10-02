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Тульские призывники не будут участвовать в спецоперации

Тульские призывники не будут участвовать в спецоперации

Об этом на пресс-конференции сообщил военком Тульской области Александр Сафронов.

1 октября в России начался осенний призыв. Что ждет тульских призывников, рассказал военный комиссар Тульской области Александр Сафронов.

— В военкоматы будет вызвано 7000 человек. Призывники будут проходить военную службу на территории РФ и не будут принимать участие в спецоперации. 20 призывников отправятся в научную роту — на «СПЛАВ» и КБП. 15 — в военный инновационный технополис «ЭРА», — сообщил Сафронов.

Кроме этого, военком добавил, что призывникам выдадут банковские карточки. Денежное довольствие начинается от 2000 рублей в месяц и может быть увеличено в соответствии со званием. Отправка призывников стартует с 16 октября. 

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сегодня, в 12:48 0
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