Тульские призывники не будут участвовать в спецоперации

1 октября в России начался осенний призыв. Что ждет тульских призывников, рассказал военный комиссар Тульской области Александр Сафронов.

— В военкоматы будет вызвано 7000 человек. Призывники будут проходить военную службу на территории РФ и не будут принимать участие в спецоперации. 20 призывников отправятся в научную роту — на «СПЛАВ» и КБП. 15 — в военный инновационный технополис «ЭРА», — сообщил Сафронов.

Кроме этого, военком добавил, что призывникам выдадут банковские карточки. Денежное довольствие начинается от 2000 рублей в месяц и может быть увеличено в соответствии со званием. Отправка призывников стартует с 16 октября.