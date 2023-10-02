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Тульских призывников могут отправить в приграничные территории
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Тульских призывников могут отправить в приграничные территории

В новые регионы – ДНР, ЛНР, Херсон и Запорожье срочники направлены не будут.

1 октября в России начался осенний призыв. Что ждёт тульских призывников, рассказал военный комиссар Тульской области Александр Сафронов.

Срочники, а их будет от Тульской области не менее 1,2 тыс. человек, пройдут службу только в местах постоянной дислокации и в воинских частях, расположенных в РФ.

— Участвовать в СВО призывники не будут. Их могут направлять в командирование на учения, служебные командировки, полигоны. Подробнее может рассказать лишь командир воинской части.

Призывники будут проходить службу в основном в воинских частях западного военного округа. Но среди городов могут быть Брянск, Курск, Белгород. Но это территория РФ, где не ведутся боевые действия, — рассказал Александр Сафронов.

Как добавили во время пресс-конференции, в новые регионы на срочную службу не отправляют, поскольку там нет воинских частей. И подчеркнули: новые регионы — это зона СВО.

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Автор:
сегодня, в 18:30 −1
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военкоматосенний призыв

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