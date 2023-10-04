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Музыкальная группа «Обе Две» заявила об отмене концерта в Туле
Фото Алексея Пирязева.

Музыкальная группа «Обе Две» заявила об отмене концерта в Туле

Мероприятие должно было пройти 20 октября в Concert Hall.

В своей официальной группе в ВКонтакте участница группы «Обе Две» Катя Павлова сообщила об отмене концертов в Туле, Новосибирске, Уфе и Самаре.

— Агент просил меня использовать слова «по техническим/независящим причинам», и это было бы адекватно. Но я так, извините, не могу написать по техническим причинам и держать лицо. Нормальным человеческим языком это называется мы не продали регионы. Письмо про возврат билетов вам придет письмо в почту, деньги на карту.

Она уточнила, что в других городах продажи хорошие, концерты пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. 

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сегодня, в 21:02 0
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