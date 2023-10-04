Где в Туле не будет света 5 октября

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Марата, 151-а, 79, 81-а,
- Торховский пр-д, 9,
- ул. Ленина, 17,
- ул. Советская, 23, 10,
- Красноармейский пр-т, 1, 1/2, 1/3, 4, 2-а, 2,
- ул. Циолковского, 11,
- ул. Обручева, 1/6, 2, 2-а, 5, 3 к. 1, 3 к. 2, 2-а,
- ул. Н. Руднева, 12, 13,
- пер. Отбойный, 2,
- ул. Кирова, 173, 198, 198-б, 200, 202,
- ул. М. Горького, 7, 7-а, 9, 11, 13, 15, 17,
- Мясново: ул. Кабакова, 80-90 (чётн.),
- ул. Тихмянова, 21,
- 15-й пр-д, 16, 17,
- 13-й пр-д, 5-23 (нечётн.), 10-22 (чётн.), 19-а, 20-а,
- 12-й пр-д, 14-20 (чётн.), 13-21 (нечётн.),
- ул. Полюсная, 12-32 (чётн.), 15-19 (нечётн.), 9-а, 11, 21,
- 11-й пр-д, 7, 8,
- п. Косая Гора: Орловское шоссе, 99-141 (нечётн.),
- ул. Тульская, 12-30 (чётн.), 21-33 (нечётн.),
- ул. Болдина, 60-84 (чётн.), 84/1,
- ул. Орловская, 8, 9, 9/2,
- ул. Серебровская, 89,
- пер. Орловский, 1-15 (нечётн.), 6,
- ул. Московская, 13, 25.