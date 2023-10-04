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Где в Туле не будет света 5 октября

Где в Туле не будет света 5 октября

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Марата, 151-а, 79, 81-а,
  • Торховский пр-д, 9,
  • ул. Ленина, 17,
  • ул. Советская, 23, 10,
  • Красноармейский пр-т, 1, 1/2, 1/3, 4, 2-а, 2,
  • ул. Циолковского, 11,
  • ул. Обручева, 1/6, 2, 2-а, 5, 3 к. 1, 3 к. 2, 2-а,
  • ул. Н. Руднева, 12, 13,
  • пер. Отбойный, 2,
  • ул. Кирова, 173, 198, 198-б, 200, 202,
  • ул. М. Горького, 7, 7-а, 9, 11, 13, 15, 17,
  • Мясново: ул. Кабакова, 80-90 (чётн.),
  • ул. Тихмянова, 21,
  • 15-й пр-д, 16, 17,
  • 13-й пр-д, 5-23 (нечётн.), 10-22 (чётн.), 19-а, 20-а,
  • 12-й пр-д, 14-20 (чётн.), 13-21 (нечётн.),
  • ул. Полюсная, 12-32 (чётн.), 15-19 (нечётн.), 9-а, 11, 21,
  • 11-й пр-д, 7, 8,
  • п. Косая Гора: Орловское шоссе, 99-141 (нечётн.),
  • ул. Тульская, 12-30 (чётн.), 21-33 (нечётн.),
  • ул. Болдина, 60-84 (чётн.), 84/1,
  • ул. Орловская, 8, 9, 9/2,
  • ул. Серебровская, 89,
  • пер. Орловский, 1-15 (нечётн.), 6,
  • ул. Московская, 13, 25.
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