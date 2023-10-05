Как тулякам бесплатно посетить психолога

Фото минздрава Тульской области

В поликлиниках Тульской области продолжают работу кабинеты медико-психологического консультирования. За последние 3 месяца их посетили более 350 жителей региона. По данным регионального минздрава, в основном за помощью обращаются люди 25-40 лет.

120 пациентов воспользовались разовой консультацией, остальные проходят серию консультаций.

Психолог на приеме разъясняет суть проблемы и как с ней справляться. Если работы с психологом окажется недостаточно и нужна будет специализированная помощь, пациенту рекомендуют обратиться к врачу за психотерапевтической или психиатрической помощью.

— К психологам обращаются пациенты в состоянии стресса, с тревожными и депрессивными расстройствами. Мы помогаем с преодолением сложных жизненных ситуаций. Обращение к психологу можно и нужно сравнить с походом к любому другому врачу. Если у нас что-то болит, мы идем за помощью. Подход у клинического психолога всегда индивидуальный. Какую-то проблему можно решить за один-два визита, некоторые обращения требуют более длительной работы, — рассказала клинический психолог Татьяна Егорова.

Консультации медицинских психологов и помощь врачей-специалистов бесплатны. Подробнее о работе кабинетов можно узнать по телефону 8 (4872) 33-83-75.

Кабинеты медико-психологического консультирования работают на базе следующих учреждений здравоохранения:

1. Богородицкая центральная районная больница (г. Богородицк, ул. Пушкинская, д. 23),

2. Ефремовская районная клиническая больница имени А. И. Козлова (г. Ефремов, ул. Дачная, д. 4),

3. Киреевская центральная районная больница (г. Киреевск, ул. Ленина, д. 44),

4. Плавская центральная районная больница имени С. С. Гагарина (г. Плавск, ул. В. И. Ульянова, д. 80),

5. Суворовская центральная районная больница (г. Суворов, пр-т Мира, д. 49),

6. Щекинская районная больница (г. Щекино, ул. Болдина, д. 1),

7. Веневское подразделение Городской больницы № 11 г. Тулы (г. Венев, ул. Международная, д. 7А),

8. Алексинский филиал Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева (г. Алексин, 2-й пр-д Строителей, д. 3),

9. Новомосковский филиал Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева (г. Новомосковск, ул. Садовского/Московская, д. 29/31),

10. Узловский филиал Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева (г. Узловая, п. Каменецкий, ул. Каменецкая, д. 10А),

11. Областное диспансерное отделение Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева (г. Тула, ул. Осташева, д. 18),

12. Одоевская центральная районная больница им. П. П. Белоусова (г. Одоев, ул. Дачная, д. 2),

13. Белевская центральная районная больница (г. Белев, ул. Мира, д. 13).