Тело убитого током ребенка нашли на мосту: смертельный разряд там можно получить даже на расстоянии 

Фото: СУ СК России по Тульской области.

Стали известны некоторые подробности смерти 12-летнего мальчика от удара током. По нашей информации, трагедия произошла недалеко от платформы «191 км» на мосту в месте, где пересекаются два направления железной дороги. Под мостом пролегает высоковольтная (предположительно — 25 кВ) контактная сеть.

Проход по мосту опасен для жизни, о чем предупреждает множество табличек и надписей. По словам специалистов, удар током можно получить даже без прикосновения, на расстоянии около 50 см.

На данный момент предполагается, что ребенок случайно до чего-то дотронулся и получил разряд, который привел к его гибели.

«1 октября 2023 года на железнодорожных путях вблизи поселка Плеханово Ленинского района обнаружен 12-летний мальчик без признаков жизни. Предварительной причиной смерти является поражение электрическим током. В настоящее время следователи следственного отдела по Зареченскому району города Тулы СУ СК России по Тульской области проводят комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщила пресс-служба СУ СК России по ТО.