В Тульской области построят первый в России завод по производству лимонной кислоты

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Федеральный девелопер ГК ФСК закрыл сделку по покупке проекта строительства первого в России завода по производству лимонной кислоты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу девелопера.

— По итогам сделки ГК ФСК становится владельцем 80% нового актива — компании «Органические кислоты», которая займется строительством и запуском первого завода в России крупнотоннажного производства лимонной кислоты общим объемом 20 тыс. тонн в год с последующим увеличением. Завод разместится на площади 19 га в специальной экономической зоне «Узловая» Тульской области, — сообщила пресс-служба.

Запуск первой очереди производства запланирован на II квартал 2025 года. Объем инвестиций не разглашается. Уточняется, что проект развивается при поддержке Тульской области.

На сегодня вся лимонная кислота, которая завозится в Россию, импортируется из Китая. Строительство нового завода позволит частично удовлетворить внутренний спрос.