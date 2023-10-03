За вырубку голубой ели ответят подрядчики торгового центра

Фото Жанны Жимериной

В администрации Тулы прокомментировали скандальную ситуацию с вырубкой голубой ели в Пролетарском районе.

По информации главного управления по Пролетарскому территориальному округу, голубую ель вырубили в ходе обустройства территории ТЦ «Голубой огонь».

Так, подрядчики, нанятые собственниками торгового центра, выполняли реконструкцию подпорной стены, примыкающей к остановочному павильону и торговым палаткам. В непосредственной близости произрастали четыре ели.

— В ходе проведения работ снималась часть грунта, одна из елей накренилась. Физлицо, нанятое подрядной организацией, самостоятельно приняло решение об удалении дерева. Данные действия не были согласованы с администрацией Тулы, — ответили в администрации города на официальный запрос Myslo. — 16 сентября на вышеуказанное физлицо был составлен административный протокол. По данному адресу будет выполнена компенсационная высадка ели на месте срубленного дерева, — резюмировали в администрации.

Напомним, в начале сентября в сети распространились кадры варварского уничтожения голубых елей возле ТЦ «Голубой огонь».