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На каких улицах Тулы 4 октября отключат электричество

На каких улицах Тулы 4 октября отключат электричество

Публикуем актуальный список адресов.

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

  • ул. Марата, 151-а, 71, 79, 73, 81,
  • Торховский пр-д, 8, 9,
  • ул. Обручева, 1/6, 2, 3 к. 1, 3 к. 2,
  • ул. Циолковского, 5 к. 1, 5 к. 2,
  • пер. Врубовой, 4-а,
  • пер. Отбойный, 1,
  • ул. Н. Руднева, 12,
  • ул. Кирова, 194, 196, 198, 198-б, 200, 202, 202-а, 202-б,
  • ул. Ползунова, 26-а,
  • ул. Максимовского, 8, 13, 15, 19, 21, 23,
  • ул. Ряжская, 25,
  • ул. Ленина, 24,
  • ул. Кирова, 19-а,
  • ул. Марата, 24, 24-а,
  • ул. Плеханова, 56, 59,
  • ул. Жореса, 25-43 (нечётн.), 26-46 (чётн.), 25-а, 33-а, 35-а, 36-а,
  • ул. Мопра 16, 18, 20, 23, 23-а,
  • ул. Шишкина 25, 25-а, 27, 8-28 (чётн.),
  • ул. Томпа 28-42 (чётн.), 39-49 (нечётн.), 32-б, 40-а, 43-б,
  • п. Горелки: ул. Фестивальная, 17-77 (нечётн.), 57-а,
  • 1-й Фестивальный пр-д, 1-25 (нечётн.), 27-а, 31-а, 33-а, 37-а, 39-а, 41-а,
  • 2-й Фестивальный пр-д, 2-24 (чётн.),
  • п. Косая Гора: пер. Дачный, 1-12, 2-а, 3-а,
  • Орловское шоссе, 87-а, 87-б, 89, 91, 93, 95, 97, 99-а, 101-а, 117, 121-а.
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