  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. «Сверхнаглость»: в Туле водитель припарковал Toyota под детскими качелями - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Сверхнаглость»: в Туле водитель припарковал Toyota под детскими качелями

«Сверхнаглость»: в Туле водитель припарковал Toyota под детскими качелями

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Николай прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые во дворе многоквартирного дома на ул. Льва Толстого в Туле. На снимках — автомобиль Toyota, который припаркован под заботливо свернутыми качелями.

«Паркуюсь как хочу. Во дворе ул. Л. Толстого, 128 Toyota решила покататься на качелях. Снято 01.10.2023, в 8.45. В 5 утра ревел глушителем», — написал автор снимков.

photo_2023-10-02_14-25-46.jpg

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул. М. Горького водитель совершил опасный обгон на пешеходном переходе
Дежурная часть
На ул. М. Горького водитель совершил опасный обгон на пешеходном переходе
сегодня, в 17:48, 2 136 0
В Туле водитель заснял хаос на перекрестке
Дежурная часть
В Туле водитель заснял хаос на перекрестке
сегодня, в 13:57, 7 1116 1
Под Тулой водитель не увидел проблемы во временной дорожной разметке
Дежурная часть
Под Тулой водитель не увидел проблемы во временной дорожной разметке
вчера, в 19:15, 29 4998 -1
На ул. Дм. Ульянова невнимательный водитель едва не устроил трагедию
Дежурная часть
На ул. Дм. Ульянова невнимательный водитель едва не устроил трагедию
вчера, в 17:30, 30 1944 0
Все новости сюжета
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор:
сегодня, в 14:45 +6
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пройдут бесплатные кинопоказы к 80-летию актрисы Инны Чуриковой
В Туле пройдут бесплатные кинопоказы к 80-летию актрисы Инны Чуриковой
Во Всероссийской Юниор-лиге КВН сыграют тульские школьники
Во Всероссийской Юниор-лиге КВН сыграют тульские школьники
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.