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В конце недели в Центральной России пройдет мокрый снег

В конце недели в Центральной России пройдет мокрый снег

Такие предварительные прогнозы.

После аномально теплого и сухого сентября октябрь в центральных областях Европейской России ожидается более прохладным и влажным. Такую погоду принесет большое количество атлантических циклонов.

Так, в понедельник ожидается до +12…+17 °С, местами пройдут дожди. Во вторник воздух прогреется до +14…+19 °С, что выше климатической нормы на 6–8°. Среда станет самым теплым днем недели — температура достигнет практически летних +16…+21 °С. В четверг и пятницу ожидаются кратковременные дожди, +11…+16 °С.

Пик похолодания придется на выходные — в регион прорвутся арктические воздушные массы, понижая дневную температуру до +4…+9 °С, что на 1–2° ниже нормы.

Местами в Центральной России выпадет мокрый снег.

Примерно так же холодно будет и в первый день следующей недели. 

Но затем ожидается очередная волна тепла — потеплеет до +14…+19 °С.

По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», в целом октябрь 2023 года в средней полосе ожидается теплее климатической нормы на 1,0–1,5°, а количество осадков будет близким к многолетним показателям и составит 60–80 мм.

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Фотограф:
сегодня, в 11:22 0
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