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В Туле многодетная семья получила земельный участок и обнаружила там огромную свалку
Фотографии предоставлены читательницей.

В Туле многодетная семья получила земельный участок и обнаружила там огромную свалку

Судя по всему, строительные и бытовые отходы свозили туда на протяжении нескольких месяцев.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Анастасия Подтягина. В 2022 году она стала многодетной мамой и вместе с супругом подала документы на предоставление земельного участка для строительства дома.

На сбор всех необходимых бумаг ушло несколько месяцев и в январе текущего года семья получила участок в с. Маслово.

— Мы выбирали его через интернет, смотрели по кадастровой карте, чтобы был хороший подъезд и все коммуникации — газ, вода, электричество, — рассказала Анастасия. — В январе мы приехали посмотреть всё на месте, а межевание решили провести, когда сойдёт снег. Зимой всё было в порядке: обычный земельный участок, рядом уже были готовые дома, а где-то ещё шло строительство.

В апреле супруги снова приехали в Маслово, чтобы расставить колышки для будущих кадастровых работ, но по личным причинам этот вопрос пришлось отложить.

1 октября девушка обнаружила на месте своего будущего домовладения огромную свалку строительных и бытовых отходов — судя по всему, их свозили сюда на протяжении нескольких месяцев.

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— Здесь валяются огромные бетонные столбы, железобетонные плиты, используемые в строительстве, арматура в два человеческих роста — такое впечатление, что рухнул многоквартирный дом, — делится тулячка. — Конечно, ни о каком межевании и уж тем более стройке не может быть и речи. Чтобы вывезти всё, понадобится не один десяток грузовиков.

Кто и почему превратил участок многодетной семьи в огромную свалку — непонятно. Соседи Подтягиных ничего по этому поводу сказать не смогли. Анастасия обратилась за разъяснениями в администрацию Тулы и министерство природных ресурсов и экологии Тульской области.

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