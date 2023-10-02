  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Под Тулой Lexus сбил два забора и влетел во двор частного дома: фоторепортаж - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Под Тулой Lexus сбил два забора и влетел во двор частного дома: фоторепортаж

Под Тулой Lexus сбил два забора и влетел во двор частного дома: фоторепортаж

Предположительно, водителю стало плохо за рулем.

Утром 2 октября в селе Карамышево Щекинского района (222-й км автодороги М-2 «Крым») произошло ДТП. Как сообщил корреспонденту Myslo местный житель, примерно в 5 часов автомобиль Lexus RX350 врезался в попутный Lada Vesta. Затем японский кроссовер ушел с дороги, снес два забора и влетел во двор частного дома.

Предполагается, что находившейся за рулем Lexus девушке стало плохо во время поездки. Водителя госпитализировали, в Lada Vesta никто не пострадал.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
 

Галерея
показать все фотографии
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Автор:
сегодня, в 10:56 +2
Другие статьи по темам
Событие
ДТПпроисшествияавтоавария
Место
Тульская областьЩекинский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В конце недели в Центральной России пройдет мокрый снег
В конце недели в Центральной России пройдет мокрый снег
Бойня в маршрутке: мигранты устроили драку на глазах у пассажиров
Бойня в маршрутке: мигранты устроили драку на глазах у пассажиров
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.