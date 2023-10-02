Под Тулой Lexus сбил два забора и влетел во двор частного дома: фоторепортаж

Утром 2 октября в селе Карамышево Щекинского района (222-й км автодороги М-2 «Крым») произошло ДТП. Как сообщил корреспонденту Myslo местный житель, примерно в 5 часов автомобиль Lexus RX350 врезался в попутный Lada Vesta. Затем японский кроссовер ушел с дороги, снес два забора и влетел во двор частного дома.

Предполагается, что находившейся за рулем Lexus девушке стало плохо во время поездки. Водителя госпитализировали, в Lada Vesta никто не пострадал.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

