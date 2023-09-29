В Тульской области будут развивать туриндустрию малых городов

Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Школе управления «Сколково» проходят обучение четыре команды из Тулы, Алексина, Богородицка и Белева.

Представители управленческой команды Тульской области прошли первый модуль образовательной программы ВЭБ.РФ и Министерства экономического развития России в Школе управления «Сколково». В состав команды вошли сотрудники регионального правительства, муниципалитетов и специалисты по туризму.

Участие в проекте принимают команды из 200 городов. Курс нацелен на развитие индустрии гостеприимства и повышение привлекательности городов для туризма.

— Для ВЭБа это уже третья программа. Первая была посвящена 319 моногородам, затем была программа по 100 крупнейшим городам. Сейчас это новое измерение городской экономики — туризм и 200 городов, которые складываются в несколько туристических маршрутов. Для ВЭБа эта программа позволит поддержать бизнес-проекты на уровне муниципальной экономики. Из множества этих бизнес-проектов будет складываться новая атмосфера и новое качество жизни в городе, — сказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Обучение в Школе управления «Сколково» проходят четыре команды из Тулы, Алексина, Богородицка и Белева.

С 25 по 29 сентября первый модуль образовательной программы «Гостеприимные города — индустрия гостеприимства как драйвер городского и регионального развития» прошли команды Алексина и Богородицка.

Первая из них разрабатывает проект Окской экотропы, вторая — развития кластера тульского Петергофа.

Такой же модуль для команд из Белева и Тулы пройдет с 9 по 13 октября.

Программа состоит из пяти циклов, посвященных внутреннему туризму, городской среде и туристической инфраструктуре, повышению качества сервиса и кадровому обеспечению, маркетингу и продвижению территорий. Итогом станет разработка управленческой командой проектов городской экосистемы туризма.