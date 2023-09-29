Полицейский из Новомосковска получил взятку частью квартиры и отправится в колонию на восемь с половиной лет

Фото из архива Myslo

Прокуратура Новомосковска поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 29-летнего экс-полицейского. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки за совершение в пользу взяткодателя незаконных действий в особо крупном размере.

В ходе следствия установлено, что в феврале 2022 года обвиняемый потребовал у местного жителя передать своей супруге половину доли собственности на квартиру по договору дарения. В обмен на это старший уполномоченный отдела полиции скрыл в доследственной проверке факт хищения мужчиной денег. Как ранее писал Myslo, сумма взятки с учётом рыночной стоимости квартиры составила более миллиона рублей.

В процессе следствия выяснились новые подробности. После того как часть квартиры переоформили, полицейский потребовал вторую долю. Однако мужчина обратился в службу собственной безопасности полиции.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тульской области, суд по ходатайству следователя наложил арест на имущество обвиняемого на сумму причинённого ущерба.

— Суд учёл позицию гособвинителя и приговорил подсудимого к лишению свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанных с осуществлением функций представителя власти сроком на 6 лет и штрафом 70 тыс. рублей, — прокомментировали в облпрокуратуре.

Также в доход государства конфискована половина квартиры, являющаяся предметом взятки.

Приговор в законную силу не вступил.