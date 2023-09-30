Погода в Туле 30 сентября: до 25 градусов тепла и без осадков

Фото Алексея Пирязева

В субботу в регионе сохранится переменная облачность. Без осадков, ветер юго-западный, от 3 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – 5-10 градусов тепла, днём – от +20 до +25. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.