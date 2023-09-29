В Тульской области внедрен цифровой помощник регистратора «ЕВА»

Он позволяет провести предварительную автоматическую проверку документов в МФЦ и сократить время их обработки.

Нагрузка на сотрудников МФЦ и Росреестра за последние годы выросла вдвое. Сервис «Цифровой помощник регистратора – ЕВА» позволяет провести предварительную автоматическую проверку документов как на стадии приёмки обращений в МФЦ, так и при их последующей обработке в Росреестре.

Это позволяет экономить время, предзаполняя поля заявлений и необходимых форм. Задача сервиса – минимизация ручных рутинных операций и сокращение ошибок, связанных с человеческим фактором. Заявитель будет сразу же проинформирован, если в его заявлении не будет хватать каких-либо документов.

Руководитель Управления Росреестра по Тульской области Ольга Морозова отметила, что сервис «ЕВА» – это искусственный интеллект, а итоговое решение при регистрации принимает государственный регистратор. За время тестирования с помощью «ЕВЫ» в тульских МФЦ уже принято порядка 1000 пакетов документов.