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Вильфанд спрогнозировал нехолодную зиму

Вильфанд спрогнозировал нехолодную зиму

Но погода будет очень изменчивая.

По прогнозам, грядущая зима будет нехолодной. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции в Агентстве городских новостей «Москва».

Нехолодная, но очень изменчивая погода зимой ожидается, в частности, в Москве.

По словам Вильфанда, по предварительным оценкам, с октября по март температура выше нормы ожидается в северных районах Европейской России, Уральском и Сибирском федеральных округах и на большей части Якутии.

На севере и северо-востоке Дальневосточного федерального округа температура прогнозируется ниже нормы. На остальной территории страны температурный фон ожидается близкий к своим многолетним значениям.

Напомним, ранее синоптики погодного центра «Фобос» спрогнозировали неустойчивую, капризную, слякотную зиму.

Фотограф:
сегодня, в 14:55 +2
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