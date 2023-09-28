Вильфанд спрогнозировал нехолодную зиму

Но погода будет очень изменчивая.

По прогнозам, грядущая зима будет нехолодной. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции в Агентстве городских новостей «Москва».

Нехолодная, но очень изменчивая погода зимой ожидается, в частности, в Москве.

По словам Вильфанда, по предварительным оценкам, с октября по март температура выше нормы ожидается в северных районах Европейской России, Уральском и Сибирском федеральных округах и на большей части Якутии.

На севере и северо-востоке Дальневосточного федерального округа температура прогнозируется ниже нормы. На остальной территории страны температурный фон ожидается близкий к своим многолетним значениям.

Напомним, ранее синоптики погодного центра «Фобос» спрогнозировали неустойчивую, капризную, слякотную зиму.