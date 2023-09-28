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В Новомосковске благоустраивают зону отдыха «Берёзовая роща»
Фото группы «Город Новомосковск»

В Новомосковске благоустраивают зону отдыха «Берёзовая роща»

Завершены работы по благоустройству детской площадки, сцены и амфитеатра, площадки для выгула собак.

В рамках проекта «Береста» в центре Новомосковска активно благоустраивается зелёный уголок. Об этом сообщило официальное сообщество города в соцсети «ВКонтакте».

Зона отдыха для проведения культурно-массовых мероприятий преображается. Так, на данный момент вдоль пешеходных дорожек установлены лавочки, завершены работы по благоустройству детской площадки, сцены и амфитеатра, площадки для выгула собак.

Отметим, современное городское пространство будет включать в себя множество зон для досуга, отдыха и занятий спортом: круговую дорожку, зону для йоги, детскую площадку, сцену и амфитеатр.

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Автор:
сегодня, в 15:14 0
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