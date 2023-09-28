Туляков приглашают проверить здоровье сердца

В субботу, 30 сентября, с 9.00 до 14.00 в поликлинике областного кардиодиспансера по адресу: ул. Революции, д. 4, состоится День открытых дверей, приуроченный к Всемирному дню сердца.

Профилактическая акция проводится в рамках национального проекта «Здравоохранение» для раннего выявления сердечно-сосудистых патологий. Туляки смогут проверить артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, сделать электрокардиограмму, получить консультацию кардиолога и невролога.

Для всех желающих специалисты Роспотребнадзора проведут лекцию «Питание как фактор риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний». Требуется предварительная запись по телефонам: 40-47-05 и 8(991)414-42-76. При себе надо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.