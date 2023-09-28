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Туляк задолжал дочери 228 тысяч рублей и скрывался от приставов
Фото Алексея Пирязева

Туляк задолжал дочери 228 тысяч рублей и скрывался от приставов

Чтобы побудить нерадивого отца выплатить алименты, ему пригрозили уголовной ответственностью.

В тульском отделении судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментов находилось исполнительное производство о взыскании с 48-летнего мужчины долга по алиментам на сумму 228 тысяч рублей.

Нерадивый отец скрывался от представителей ФССП, поэтому судебный пристав вынес постановление об объявлении его в исполнительный розыск. В результате фактическое местонахождение неплательщика было установлено.

Приставы разъяснили должнику, что ему грозит сначала административная и даже уголовная ответственность. После этого мужчина перечислил всю сумму долга на счёт дочери.

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Фотограф:
сегодня, в 20:17 +1
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