Туляк задолжал дочери 228 тысяч рублей и скрывался от приставов

Фото Алексея Пирязева

В тульском отделении судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментов находилось исполнительное производство о взыскании с 48-летнего мужчины долга по алиментам на сумму 228 тысяч рублей.

Нерадивый отец скрывался от представителей ФССП, поэтому судебный пристав вынес постановление об объявлении его в исполнительный розыск. В результате фактическое местонахождение неплательщика было установлено.

Приставы разъяснили должнику, что ему грозит сначала административная и даже уголовная ответственность. После этого мужчина перечислил всю сумму долга на счёт дочери.