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В Туле откроется выставка в честь воссоединения Донбасса с Россией
Фото из архива Myslo.

В Туле откроется выставка в честь воссоединения Донбасса с Россией

Это часть большого регионального военно-патриотического проекта «Тула ZA правду».

В субботу, 30 сентября, в парке «Патриот-Тула» состоится открытие выставки «Россия. Донбасс. Тула. Одна история – одна судьба». 

Фотовыставка посвящена тулякам – участникам боевых действий и вкладу региона в специальную военную операцию. Экспозиция познакомит жителей города с подлинной историей России, с исторически достоверными фактами.

Выставочные конструкции органично вписались в культурно-туристическое пространство парка «Патриот-Тула». Эту выставку дополняет мультимедийный комплекс, который рассказывает о героях нашего времени.

Церемония открытия выставки начнётся в 12.00.

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