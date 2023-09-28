В Туле откроется выставка в честь воссоединения Донбасса с Россией

В субботу, 30 сентября, в парке «Патриот-Тула» состоится открытие выставки «Россия. Донбасс. Тула. Одна история – одна судьба».
Фотовыставка посвящена тулякам – участникам боевых действий и вкладу региона в специальную военную операцию. Экспозиция познакомит жителей города с подлинной историей России, с исторически достоверными фактами.
Выставочные конструкции органично вписались в культурно-туристическое пространство парка «Патриот-Тула». Эту выставку дополняет мультимедийный комплекс, который рассказывает о героях нашего времени.
Церемония открытия выставки начнётся в 12.00.