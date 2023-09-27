В Киреевске завершается благоустройство Центрального сквера

27 сентября по поручению губернатора Алексея Дюмина его первый заместитель Дмитрий Миляев посетил Центральный сквер в Киреевске, который стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Конкурс проводится по инициативе Президента России в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». С 2019 года в нем победили проекты 16 городов Тульской области. На их реализацию направлено 1,3 млрд рублей из федерального бюджета и 850 млн — из консолидированного бюджета Тульской области.

Дмитрий Миляев отметил, что конкурс позволяет создавать новые общественные пространства, которые становятся любимыми местами отдыха жителей.

Заместитель председателя правительства Элеонора Шевченко сообщила, что в 2023 году в регионе реализуются четыре проекта-победителя.

«В Киреевске и Белеве работы завершат 1 ноября, в Новомосковске и Ясногорске — до 1 декабря этого года. Все проекты — в высокой степени готовности, рисков неисполнения нет. До конца 2024 года будут реализованы ещё два проекта — победителя конкурса: парк в Ефремове и парк в Щекино», — дополнила Элеонора Шевченко.

Участники встречи осмотрели Центральный сквер в Киреевске. Он организован на пустыре, оставшемся после сноса девяти аварийных многоквартирных домов. Их жители были расселены по программе переселения в 2014–2017 годах.



Общая площадь благоустройства превышает 3,1 га, стоимость работ составляет более 174 млн руб. Сквер разделен на многофункциональную зону с центральной аллеей, сценой с трибунами, кафе и входной группой; активную зону со спортивными и детскими площадками для жителей разных возрастов и тихую зону с беседкой и городскими качелями.



Сквер готов на 95%. Выполнено устройство покрытия, установлено освещение, спортивное и детское оборудование, проведен монтаж скейтпарка, кафе, сцены, трибун, ограждения, завершено озеленение. Продолжается установка малых архитектурных форм. После окончания всех работ сквер передадут на содержание Киреевскому городскому парку культуры и отдыха.

«Жители позитивно оценивают работу по благоустройству. Наибольший интерес вызывают комплексные проекты создания общественных пространств, и этот сквер в Киреевске — один из примеров», — сказал глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов.

В Киреевском районе уже реализован проект благоустройства в Липках, в ближайших планах — участие в конкурсе на обустройство общественного пространства в Болохово.

Дмитрий Миляев отметил важность участия жителей в выборе площадок и проектов благоустройства.

На встрече в сквере обсуждались вопросы развития района. Игорь Цховребов рассказал, что за пять лет на его благоустройство выделено почти 430 млн руб. За это время сделано 77 дворовых территорий, восемь общественных пространств, из которых пять — в Киреевске. В этом году району выделено 168 млн рублей на строительство котельной, которая обеспечит теплом почти половину его жителей. Работы завершены, котельная начала подавать горячую воду.

По поручению губернатора Алексея Дюмина министерство жилищно-коммунального хозяйства совместно с администрацией района разработало план модернизации системы водоснабжения Киреевска. На эти цели в 2023 году дополнительно выделено более 32 млн рублей, в ближайшие два года планируется выделить ещё 150 млн. В этом году в городе заменят более 2 км аварийных участков напорного магистрального водовода и городских сетей водоснабжения. Запланированы реконструкция водозаборов, ремонт запорной арматуры, замена сетей.

«Нужно продолжать комплексную работу на объектах ЖКХ и благоустройство территорий. Это напрямую влияет на качество жизни людей. Району выделяются значительные средства, задача местной администрации — обеспечить их эффективное использование. Обо всех проводимых работах необходимо информировать жителей», — подчеркнул Дмитрий Миляев.