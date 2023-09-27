Тула присоединится к акции «Всероссийский исторический кроссворд»

Фото: пресс-служба Московского городского педагогического университета.

7 октября в Туле и еще на 400 площадках в 63 регионах России для всех любителей истории в пятый раз пройдет просветительская акция «Всероссийский исторический кроссворд», которая будет посвящена Году педагога и наставника.

Московский городской педагогический университет представит задания, связанные с интересными фактами про образование, событиями из жизни известных педагогов, а также ребусы и неожиданные вопросы про школу.

2023 год объявлен Годом педагога и наставника, а образование и школа в частности — неисчерпаемый кладезь сюжетов и личностей, которые оставили свой след в истории. Для того, чтобы успешно ответить на вопросы кроссворда, специальные знания не потребуются — достаточно того, что было изучено в школе. Отвечая на вопросы и задания, участники смогут проверить, насколько их представления об исторических событиях в контексте образования и педагогики соответствуют реальным фактам и документам.

Тула впервые присоединится к «Историческому кроссворду».