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В Туле продают речной трамвайчик за 1 млн 250 тысяч рублей
Скриншот с сайта Avito

В Туле продают речной трамвайчик за 1 млн 250 тысяч рублей

Сезон речных прогулок завершился. Насовсем?

Информация о продаже речного трамвайчика появилась накануне на бесплатном сервисе размещения объявлений. Тримаран продают за 1 млн 250 тыс. руб. Хотя ранее объект был выставлен за 1 млн 300 тыс. руб.

Myslo связался с владельцем транспортного средства. Он подтвердил, что тримаран продаётся, но от комментариев отказался.

Отметим, организацией речных прогулок на Упе занимаются частные лица. Как утверждает их официальная страничка в соцсети «ВКонтакте», 14 сентября сезон проката завершён. О том, будет ли возобновлен прокат в следующем году в связи с продажей транспортного средства, на момент публикации новости администрация сообщества не ответила.

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Автор:
сегодня, в 10:26 +1
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