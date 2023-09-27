В Туле продают речной трамвайчик за 1 млн 250 тысяч рублей

Скриншот с сайта Avito

Информация о продаже речного трамвайчика появилась накануне на бесплатном сервисе размещения объявлений. Тримаран продают за 1 млн 250 тыс. руб. Хотя ранее объект был выставлен за 1 млн 300 тыс. руб.

Myslo связался с владельцем транспортного средства. Он подтвердил, что тримаран продаётся, но от комментариев отказался.

Отметим, организацией речных прогулок на Упе занимаются частные лица. Как утверждает их официальная страничка в соцсети «ВКонтакте», 14 сентября сезон проката завершён. О том, будет ли возобновлен прокат в следующем году в связи с продажей транспортного средства, на момент публикации новости администрация сообщества не ответила.