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Руслан Бутов проанализировал главные проблемы Новомосковска
Скриншот с официальной страницы в соцсети «ВКонтакте».

Руслан Бутов проанализировал главные проблемы Новомосковска

Новый глава Новомосковска рассказал, чем займётся в первую очередь.

Новый глава Новомосковска Руслан Бутов рассказал о первоочерёдных планах касательно развития города. Видеоролик появился на официальных страничках в соцсетях сити-менеджера.

— Я проанализировал бюджет Новомосковска и понял, что город не активен в участии региональных и федеральных программах. Необходимо усилить благоустройство города, дворовых территорий. Городу требуются инвестиции в ЖКХ. Второй блок проблем связан с производствами. Город промышленный. Надо выстраивать диалог с главами предприятий по решению вопросов экологии. Нужно организовать систему мониторинга воздуха, чтобы понимать, чем мы дышим. Будет создана глобальная система озеленения города, а не разовая акция.

Руслан Бутов отметил: главное — не стоять на месте, а решать проблемные вопросы системно.

— Мы все вместе пройдём этот путь и сделаем Новомосковск лучшим городом на нашей земле!

 

Напомним, 19 сентября Руслан Бутов сменил на посту сити-менеджера Алексея Бирюлина, срок полномочий которого истёк 5 сентября.

Автор:
сегодня, в 10:50 0
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