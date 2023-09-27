Руслан Бутов проанализировал главные проблемы Новомосковска

Скриншот с официальной страницы в соцсети «ВКонтакте».

Новый глава Новомосковска Руслан Бутов рассказал о первоочерёдных планах касательно развития города. Видеоролик появился на официальных страничках в соцсетях сити-менеджера.

— Я проанализировал бюджет Новомосковска и понял, что город не активен в участии региональных и федеральных программах. Необходимо усилить благоустройство города, дворовых территорий. Городу требуются инвестиции в ЖКХ. Второй блок проблем связан с производствами. Город промышленный. Надо выстраивать диалог с главами предприятий по решению вопросов экологии. Нужно организовать систему мониторинга воздуха, чтобы понимать, чем мы дышим. Будет создана глобальная система озеленения города, а не разовая акция.

Руслан Бутов отметил: главное — не стоять на месте, а решать проблемные вопросы системно.

— Мы все вместе пройдём этот путь и сделаем Новомосковск лучшим городом на нашей земле!

Напомним, 19 сентября Руслан Бутов сменил на посту сити-менеджера Алексея Бирюлина, срок полномочий которого истёк 5 сентября.