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Спасатели провели учения на Щекинской ГРЭС
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

Спасатели провели учения на Щекинской ГРЭС

По легенде тренировки, возгорание произошло на мазутной насосной станции.

На Щекинской ГРЭС прошли плановые пожарно-тактические занятия с представителями организации и подразделениями 2-го пожарно-спасательного отряда.

Цель тренировки — повышение уровня профессиональной подготовки, отработка скорости реагирования и навыков по тушению пожара на объекте.

По легенде учений, возгорание произошло на мазутной насосной станции. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, в кратчайшие сроки благодаря слаженной и профессиональной работе спасателей условное возгорание было ликвидировано.

В ходе мероприятия отработано взаимодействие сотрудников МЧС с персоналом учреждения.

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