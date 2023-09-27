Роспотребнадзор: в этом сезоне жители столкнутся с опасным штаммом свиного гриппа

Фото Алексея Пирязева.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что согласно прогнозам, в этом сезоне россиянам предстоит столкнуться с одним штаммом гриппа H1N1 (свиного гриппа).

— Это самый опасный вид из всех четырех, которые есть в вакцине и которые имеют тенденцию к распространению. Поэтому сегодня акцент на готовности медицинских учреждений и вакцинации. На сегодняшний день привито 18 млн человек в РФ, задача привить не менее 70% людей из групп риска, — цитирует «ТАСС» Попову.

Где в Туле сделать прививку от гриппа, читайте по ссылке.