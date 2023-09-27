На Московском вокзале Тулы прошли антитеррористические учения

Фото: пресс-служба УФСБ России по Тульской области

В них приняли участие сотрудники региональных управлений силовых ведомств, спасатели и представители органов исполнительной власти.

Согласно легенде, диверсанты смогли проникнуть на железнодорожную станцию и, установив самодельное взрывное устройство под одной из цистерн, захватили в заложники пассажиров электрички.

Первый этап учений включал в себя организацию действий при возникновении угрозы совершения террористического акта, усилению режима безопасности, эвакуации пассажиров, работников станции и розыску условных террористов. Второй этап учений состоял из их блокирования и организации переговорного процесса.

На завершающем этапе был отработан алгоритм введения режима контртеррористической операции – спецназовцы провели штурм, захват и ликвидацию членов условной диверсионно-разведывательной группы и освободили заложников.

В пресс-службе тульского УФСБ отметили, что проведённые учения поспособствовали совершенствованию межведомственного взаимодействия при противодействии террористическим актам.