Пропавший накануне 33-летний житель Узловского района найден

Во вторник, 26 сентября, волонтёры отряда «Поиск 71» сообщили о пропаже 33-летнего Андрея Тихонова.
Мужчина нуждается в медицинской помощи, поэтому были оперативно организованы поисковые мероприятия. Мужчина найден живым, с ним всё в порядке.
Мужчина жив, с ним всё в порядке.
Во вторник, 26 сентября, волонтёры отряда «Поиск 71» сообщили о пропаже 33-летнего Андрея Тихонова.
Мужчина нуждается в медицинской помощи, поэтому были оперативно организованы поисковые мероприятия. Мужчина найден живым, с ним всё в порядке.