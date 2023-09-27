Пропавший накануне 33-летний житель Узловского района найден

Мужчина жив, с ним всё в порядке.

Мужчина нуждается в медицинской помощи, поэтому были оперативно организованы поисковые мероприятия. Мужчина найден живым, с ним всё в порядке.

Во вторник, 26 сентября, волонтёры отряда «Поиск 71» сообщили о пропаже 33-летнего Андрея Тихонова.