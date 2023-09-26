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«А звать будут Ниссан Икстрейл!»: в Алексине сотрудники автосервиса спасли котенка, застрявшего под капотом
Фото: «Тула Топор 18+».

«А звать будут Ниссан Икстрейл!»: в Алексине сотрудники автосервиса спасли котенка, застрявшего под капотом

Пушистый спрятался в моторном отсеке, вылезти самостоятельно не мог. Помогли в автосервисе.

Myslо пообщался с владельцем автосервиса на ул. Тульской, 95-а Владимиром и узнал подробности истории со счастливым хвостом.

— Хозяин Nissan X-TRAIL поставил машину у магазина, а когда вернулся, услышал мяуканье. Мужчина понял, что внутри находится котенок, но достать его самостоятельно не получилось, поэтому он приехал к нам. Уже было поздно, мы закрывались, но отказать в спасении котенка не могли! Наш сотрудник Сергей занимался вызволением пушистого из моторного отсека. Довольно много времени заняла разборка частей машины, нужно было как-то подобраться к котенку! Когда пушистика достали, поняли, что не сможем просто выгнать его на улицу. 

Котенка пока приютили отзывчивые сотрудники сервиса. Было решено присвоить имя спасенному хвостатому Ниссан по фамилии Икстрейл.

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Владимир предположил, что котенок залез в отсек погреться — такое часто бывает, особенно в холодную погоду. Сейчас Ниссан живет в автосервисе, но это небезопасно, так как пушистый хулиган может снова куда-нибудь спрятаться.

— Мы будем рады отдать малыша в добрые руки! — сказал владелец автосервиса.

Автор:
сегодня, в 12:56 +9
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