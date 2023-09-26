«А звать будут Ниссан Икстрейл!»: в Алексине сотрудники автосервиса спасли котенка, застрявшего под капотом

Фото: «Тула Топор 18+».

Пушистый спрятался в моторном отсеке, вылезти самостоятельно не мог. Помогли в автосервисе.

Myslо пообщался с владельцем автосервиса на ул. Тульской, 95-а Владимиром и узнал подробности истории со счастливым хвостом.

— Хозяин Nissan X-TRAIL поставил машину у магазина, а когда вернулся, услышал мяуканье. Мужчина понял, что внутри находится котенок, но достать его самостоятельно не получилось, поэтому он приехал к нам. Уже было поздно, мы закрывались, но отказать в спасении котенка не могли! Наш сотрудник Сергей занимался вызволением пушистого из моторного отсека. Довольно много времени заняла разборка частей машины, нужно было как-то подобраться к котенку! Когда пушистика достали, поняли, что не сможем просто выгнать его на улицу.

Котенка пока приютили отзывчивые сотрудники сервиса. Было решено присвоить имя спасенному хвостатому Ниссан по фамилии Икстрейл.

Владимир предположил, что котенок залез в отсек погреться — такое часто бывает, особенно в холодную погоду. Сейчас Ниссан живет в автосервисе, но это небезопасно, так как пушистый хулиган может снова куда-нибудь спрятаться.

— Мы будем рады отдать малыша в добрые руки! — сказал владелец автосервиса.