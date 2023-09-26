Растяжка на двери частного дома в Туле: СК возбудил дело о покушении на убийство

Фото Сергея Старикова

Как сообщили в пресс-службе ведомства, происшествие случилось 25 сентября.

По факту происшествия 25 сентября в частном домовладении по ул. Тургеневской в городе Туле следователи СУ СК России возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, изъяли объекты, имеющие значение для следствия.

— По уголовному делу проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщает пресс-служба СК.

По данным Myslo, утром 25 сентября в доме до ул. Тургеневской раздался взрыв: сработала растяжка, установленная на входной двери. Как сообщал канала MASH, открывший утром дверь мужчина чудом не пострадал, контузило только кошку.

Наш источник в правоохранительных органах утверждает, что в растяжке была боевая граната Ф-1. Как случилось, что обошлось такими малыми повреждениями, сейчас выясняется.

По одной из версий, причиной ЧП стали разборки из-за личной неприязни. На кого был нацелен взрыв, выясняется.

Отметим, что в частном доме зарегистрировано два коммерческих предприятия: турагентство и кузнечная мастерская.