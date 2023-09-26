  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Странный объект в небе над Тулой попал на камеры наблюдения - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Странный объект в небе над Тулой попал на камеры наблюдения

Странный объект в небе над Тулой попал на камеры наблюдения

Болид или что-то менее мирное?

Поздно вечером 25 сентября в небе над Большой Тулой (Калужское направление) камера наблюдения частного домовладения засняла необычный объект. 

— Вчера заметил необычное явление. Луна светила как раз слева, было хорошо видно, — рассказал Myslo автор видео Константин. — Объект появился в кадре в 21.45 и бесследно сгорел в атмосфере. Вряд ли это была работа ПВО — всё происходило в полной тишине.

Камера установлена у мужчины на участке, направлена на юго-запад и постоянно снимает.

Что это может быть? Myslo спросил мнение тульского любителя астрономии, администратора тульской группы «Астротеатр» Александра Илюхина.

Александр Илюхин

— Подобное свечение и дымный след бывают обычно от падения болидов. Возможно, камера запечатлела именно одно из таких явлений. Болид — это очень яркий метеор, ярче Венеры, представляет собой огненный шар, за которым тянется яркий хвост из пыли и ионизованных газов.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор:
сегодня, в 10:52 +4
Другие статьи по темам
Событие
небесный объектвидеометеор
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Завтра в Заречье ожидается отключение воды
Завтра в Заречье ожидается отключение воды
В Туле в многоэтажках рядом с «Утюгом» отключат холодную воду
В Туле в многоэтажках рядом с «Утюгом» отключат холодную воду
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.