Странный объект в небе над Тулой попал на камеры наблюдения

Поздно вечером 25 сентября в небе над Большой Тулой (Калужское направление) камера наблюдения частного домовладения засняла необычный объект.
— Вчера заметил необычное явление. Луна светила как раз слева, было хорошо видно, — рассказал Myslo автор видео Константин. — Объект появился в кадре в 21.45 и бесследно сгорел в атмосфере. Вряд ли это была работа ПВО — всё происходило в полной тишине.
Камера установлена у мужчины на участке, направлена на юго-запад и постоянно снимает.
Что это может быть? Myslo спросил мнение тульского любителя астрономии, администратора тульской группы «Астротеатр» Александра Илюхина.
Александр Илюхин
— Подобное свечение и дымный след бывают обычно от падения болидов. Возможно, камера запечатлела именно одно из таких явлений. Болид — это очень яркий метеор, ярче Венеры, представляет собой огненный шар, за которым тянется яркий хвост из пыли и ионизованных газов.