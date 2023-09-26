Странный объект в небе над Тулой попал на камеры наблюдения

Поздно вечером 25 сентября в небе над Большой Тулой (Калужское направление) камера наблюдения частного домовладения засняла необычный объект.

— Вчера заметил необычное явление. Луна светила как раз слева, было хорошо видно, — рассказал Myslo автор видео Константин. — Объект появился в кадре в 21.45 и бесследно сгорел в атмосфере. Вряд ли это была работа ПВО — всё происходило в полной тишине.

Камера установлена у мужчины на участке, направлена на юго-запад и постоянно снимает.

Что это может быть? Myslo спросил мнение тульского любителя астрономии, администратора тульской группы «Астротеатр» Александра Илюхина.